Italia-Spagna, quando si gioca la semifinale: data, orario e dove vederla

Venerdì 2 Luglio 2021, 23:08 - Ultimo aggiornamento: 23:19

Sarà Italia-Spagna una delle due semifinali degli Europei. Gli azzurri hanno conquistato il pass battendo 2-1 il Belgio a Monaco di Baviera, a Luis Enrique invece sono serviti i calci di rigore per avere la meglio sulla Svizzera. Una vittoria importantissima quella degli azzurri, che sfidavano la squadra numero uno del ranking e potenziale vincitrice dopo l'eliminazione della Francia. Quella parte del tabellone invece avrà due "sorprese", cioè Italia e Spagna.

Spinazzola, infortunio in Belgio-Italia: lascia il campo in lacrime

Italia-Spagna, quando si gioca la semifinale

Già definito il calendario: Italia-Spagna si gioca martedì 6 luglio 2021 alle ore 21.00 allo stadio Wembley di Londra, dove gli azzurri hanno già eliminato l'Austria ai supplementari. La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Sky e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Sky Go.

Difficile che Roberto Mancini cambi molto la formazione che tante soddisfazioni gli ha dato finora in questo percorso. Sicuramente non ci sarà Leonardo Spinazzola, che si è infortunato nel secondo tempo della gara col Belgio e ha lasciato il campo in lacrime.

Spinazzola si fa male, piange ed esce in barella

Al 77' nel tentativo di "lanciarsi" in velocità sulla fascia sinistra, Spinazzola ha fatto un brutto movimento con il ginocchio sinistro ed è stato costretto a fermarsi. Immediato l'intervento dello staff medico, che però non ha potuto fare altro che constatare le sue condizioni e chiedere il cambio. Spinazzola è scoppiato a piangere e nessuno è riuscito a consolarlo.