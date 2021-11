Italia, Immobile lascia il ritiro: problema al polpaccio. Al suo posto Scamacca.

Non vedeva l'ora di tornare in campo con l'Italia, lo aveva assicurato proprio stamattina. Invece, Immobile si ferma e salta la Svizzera e l'Irlanda del Nord. Una mannaia. Ciro ha già lasciato il ritiro di Coverciano per un problema al polpaccio accusato nell'ultima seduta. Si teme pure in ottica Lazio per il big match contro la Juve del 20 novembre. Immobile si trascinava dalle fatiche biancocelesti un fastidio al collaterale esterno del ginocchio, che purtroppo gli fa assumere una postura sbagliata. Ora si teme lo stiramento e il Ct Mancini convoca al suo posto Scamacca.