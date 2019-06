Con la Giuliani l'Italdonne in ottime mani. Il Real Madrid scopre il rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno dell’Italia probabilmente passerà per le sue mani. Quelle di Laura Giuliani, portiere della nostra Nazionale Femminile, che nella fase a gironi ha saputo esaltarsi, subendo appena due reti. Così, se l’Italia in rosa, che martedì a Montpellier affronterà la Cina nei quarti di finale, al Mondiale fa sognare è anche merito suo. Per questo, la Giuliani e le sue compagne di squadra non vogliono fermarsi. «Ora che siamo arrivate sino a qua, è un peccato mettersi dei freni. Continuiamo a sognare, nessuno si aspettava questi risultati e tutto quello che viene da adesso in poi è guadagnato». Laura Giuliani, per arrivare a vestire l’azzurro ha trascorso cinque anni in Germania dove il calcio non le bastava per mantenersi. «Quando ho deciso di andare a fare la panettiera era un momento di difficoltà e mi sono detta che era l’unico lavoro che potessi fare per potermi allenare di giorno», racconta. «Il fatto di lavorare contemporaneamente al calcio è stato un modo per staccarmi dalla routine e per avere un’altra visione delle cose».REAL MADRID ROSAQuella visione “diversa” che oggi il calcio femminile sta diffondendo in tutta Italia e non solo, visto che anche il Real Madrid ha deciso che avrà una propria squadra femminile. D’altronde, i numeri del Mondiale parlano chiaro sulle dimensioni che il movimento sta assumendo: oltre un milione di biglietti venduti, undici le partite da sold out nella fase a gironi e audience televisivo che non ha fatto registrare picchi da record solo in Italia, dove l’Italdonne ha superato in audience anche la Nazionale di Mancini. La Fifa, infatti, prevede venga superato il tetto di un miliardo di spettatori nel mondo su tutti i canali disponibili, tra tv e web. Ottimo anche il comportamento disciplinare (solo due rossi finora e per somma di ammonizioni) mentre l’Ifab sospende l’applicazione automatica del cartellino giallo per i portieri che non tengono un piede sulla linea di porta durante i calci di rigore finali.