La Nazionale femminile di calcio sarà ricevuta giovedì al Quirinale. Se servira ancora un tassello per completare l'affermazione definitiva del calcio rosa, questo è arrivato. E' stato il presidente della Repubblica Mattarella a metterlo il tassello, chiamando direttamente il presidente del Coni Malagò, come ha rivelato a Radio Anch'io lo stesso numero uno dello sport italiano. Le ragazze erano già stateb salutate le ragazze azzurre, prima della partenza per la Francia, dalla Presidente del Senato, Casellati. Ora a riceverle sarà invece direttamente il presidente della Repubblica, che oltre a congratularsi con loro darà forza alla "rivendicazione" del diritto ad essere professioniste, al pari degli uomini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA