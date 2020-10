L’Italia è a Bergamo dove, in passato, ha giocato soltanto due partite: nell’87 per le qualificazioni a Euro ‘88 (5-0 a Malta) e nel 2006 per un’amichevole con la Turchia che terminò 1-1. Di per sé, quindi, la presenza degli azzurri sul prato bergamasco (quello nuovissimo del Gewiss Stadium) è un fatto storico, che domani diventerà epocale a causa della tregedia legata al Covid-19. La Figc, infatti, ha programmato di disputare la partita di Nations League in casa dell’Atalanta per rendere omaggio al territorio più martoriato (insieme al Bresciano) dalla prima ondata di coronavirus abbattutasi nel nostro paese tra febbraio e marzo scorsi. La speranza era di poter rendere omaggio alle vittime e al personale medico e infermieristico potendo parlare al passato della pandemia che, purtroppo, ancora è ben lungi dall’essere debellata.

OLANDA ADDIO

Si giocherà ovviamente a porte chiuse e con al massimo 1000 persone sugli spalti, fra queste ci saranno i sindaci dei 243 comuni della Provincia e una delegazione dei due principali ospedali, il Papa Giovanni XXIII e l’Humanitas. Partita che sarà ovviamente trasmessa in diretta dalle 20,45 su Rai 1 che domenica con il match in Polonia ha fatto registrare 6,814 milioni di telespettatori con il 26,2% di share. Avversari saranno gli arancioni dei Paesi Bassi che, a volerli far innervosire, potrebbero essere chiamati semplicemente Olanda. Perché dal maggio scorso L’Aja ha messo al bando il vecchio nome: Olanda indica solo due delle 12 province che compongono il Paese che si chiama, appunto, Paesi Bassi. Non Holland ma Nederland, quindi. Nello sport la novità sarebbe stata introdotta in pompa magna sfruttando le Olimpiadi di Tokyo, slittate al prossimo luglio a causa della pandemia. Non sarà facile ma ci si farà l’abitudine, più complicato sostituire l’aggettivo “olandese” per indicare i suoi abitanti e, nello specifico, van Dijk e compagni. Il termine suggerito è “nederlandese”.

BIVIO NATIONS LEAGUE

A prescindere dal nome, dopo i due punti gettati via a Danzica per l’incapacità di tradurre in gol la chiara supremazia, la Nazionale di Mancini deve vincere per mettere un piede e mezzo nelle finali della Nations League. Gli azzurri guidano il girone con 5 punti, seguiti appunto dai Paesi Bassi e dalla Polonia con 4. Ultima la Bosnia a quota 1. Domani sera in attacco tornerà titolare Immobile per due ragioni: la prima per la staffetta programmata con Belotti; la seconda per la squalifica rimediata dal granata ammonito nel match di Danzica. Belotti è tornato a casa, così come Lazzari infortunato (verrà valutato a Formello). Non si riaggregherà invece Bonaventura, tornato a casa domenica per la nascita del figlio.

