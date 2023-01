Adidas ha presentato le nuove maglie della Nazionale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane, creata in collaborazione con adidas. Il nuovo sponsor tecnico si è legato agli azzurri a partire dal primo gennaio sostituendo dopo quasi 20 anni il sodalizio con il marchio Puma. Il design di gran parte della collezione è ispirato al marmo, e a molti monumenti e luoghi culturali del Bel Paese."Da 113 anni – commenta il presidente federale Gravina – le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l'Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership". La nuova maglia ‘Home’ sarà indossata sul campo domani, mercoledì 18 gennaio, nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile.