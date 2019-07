Nicolosi, c'è un'italiana alla finale del Mondiale femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia ci sarà, domani pomeriggio a Lione, nella finale del Mondiale femminile. Non con la Nazionale azzurra, come in tanti avevano sognato nelle scorse settimane. E neppure con la coppia dei Var, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati, che lasciano il posto davanti al video ad una coppia spagnola, mettendosi in panchina pronti a subentrare. In mezzo al campo, a portare il vessillo italiano ci sarà Manuela Nicolosi, 38 anni, nata a Roma che sarà la prima assistente dell’arbitro francese Stéphanie Frappart, chiamata a dirigere la finale del mondiale, tra Usa e Olanda, e prima donna arbitro a sbarcare nella Liga1. Oggi pomeriggio, invece, la finale per il terzo e quarto posto tra Svezia e Inghilterra sarà diretta dalla russa Anastasia Pustovoytova.A 23 ANNIManuela è in Francia dall’età di ventitrè anni, quando per motivi di lavoro ha dovuto lasciare l’Italia (e la sua Roma) per varcare le Alpi. Da noi, come a Parigi, la sua vita è stata sempre caratterizzata da una grandissima voglia di arbitrare. E così, nel giro di un anno, la carriera di Manuela è passata dai piccoli campi del Lazio ai più grandi stadi francesi. Prima come arbitro, arrivando a dirigere gare di quarta serie, poi come assistente. Percorso, quest’ultimo, che le garantiva la possibilità di arrivare in Liga1 e diventare internazionale. Oggi, a conclusione (forse) di quel percorso arriva la designazione come primo assistente per la finale Mondiale, dopo essere stata designata anche per la finale Under 20 femminile. Un traguardo che pochi possono vantare nel mondo arbitrale (italiano) maschile e nessuno in quello femminile.I VOLIManuela, che in questi giorni vive nel ritiro arbitrale insieme alle sue colleghe, quando ha appreso la notizia è saltata sulla sedia dalla gioia. Per lei, questo mondiale, nella quale tutti la chiamano la “franco-italiana” è una costellazione di soddisfazioni. Ha già diretto (sempre come assistente) quattro incontri della competizione ed è stata anche Avar, condividendo anche una partita con la coppia italiana Valeri (con cui si allenava a Roma) e Irrati. Ma la finale, rappresenterà qualcosa di straordinario, di unico. Al punto che ieri l’entourage di Manuela era al lavoro per organizzare i voli dall’Italia a Lione per amici e parenti che, una volta saputa la designazione, l’hanno inondata di messaggi e telefonate, chiedendo di poter assistere alla gara tra Usa e Inghilterra di domenica poeriggio (ore 17) a Lione. E non per vedere la Mertens o la Rapinoe, ma per applaudire Manuela Nicolosi.