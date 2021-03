22 Marzo 2021

di Ugo Trani

(Lettura 2 minuti)







L’Italia entra in scena nella stagione che porta all’Europeo rinviato l’anno scorso e spostato a giugno. Mancini, però, già prepara l’avvicinamento al prossimo mondiale: partono questa settimana le qualificazioni per andare in Qatar nel 2022, l’obiettivo è cancellare il flop di Ventura. Full immersion con 3 partite in 7 giorni: il debutto giovedì a Parma contro l’Irlanda del Nord, poi le trasferte di Sofia il 28 marzo per sfidare la Bulgaria e di Vilnius il 31 per affrontare la Lituania. Nel gruppo C è presente anche la Svizzera (qualificazione garantita solo per chi conquista il 1° posto. Il ct, come accadde per le 3 gare di novembre (3 successi, per allungare la striscia positiva di 22 partite con 15 vittorie e 7 pareggi: l’amichevole contro l’Estonia e le partite di Nations League contro la Polonia e la Bosnia), ha dovuto allargare la lista dei convocati (4 mesi fa 41, adesso 38) per cautelarsi nel clima di emergenza Covid-19 e per gli impegni ravvicinati. Anche lui fu contagiato e lasciò in quelle 3 gare la panchina al vice Evani. E rinunciò ai giocatori della Roma della Fiorentina, inizialmente a quelli del Sassuolo e più avanti tagliò anche Chiesa e Immobile. Ora, senza il play titolare Jorginho (infortunato), ha 4 giocatori in bilico: gli interisti Bastoni, Barella e Sensi, più Matteo Ricci dello Spezia, alla prima chiamata in azzurro come il brasiliano Toloi che, ricevuto il passaporto italiano, ha scelto la nostra nazionale (con loro sono 76 i convocati di Mancini e 32 gli esordienti). I 4 in stand by dovrebbero avere il via libera in giornata: la risposta alla convocazione del calciatore, attualmente sottoposto a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

RADUNO A COVERCIANO

Oltre agli ingressi di Toloi e Ricci, il gruppo riaccoglie in azzurro anche De Rossi (117 presenze e 21 reti in 13 stagioni con l’Italia) che, in attesa di prendere il patentino Uefa A/B, torna a Coverciano per entrare nello sfaff tecnico di Mancini. L’ex capitano della Roma, dunque, seguirà in campo i 38 convocati al lavoro da oggi a Firenze, ripetendo il protocollo dello scorso novembre e quindi sottoponendosi a diversi test ogni 48 ore.

I CONVOCATI (con l’asterisco i giocatori ancora in isolamento nei rispettivi club):

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino).

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter)*, Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Palmieri (Chelsea), Ferrari (Sassuolo), Florenzi (Psg), Lazzari (Lazio), Mancini e Leonardo Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Barella (Inter)*, Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Torino), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Ricci (Spezia)*, Sensi (Inter)*, Soriano (Bologna), Verratti (Psg).

Attacanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Psg).