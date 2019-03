Nazionale, l'età dell'abbondanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È chiaro che poi ci saranno delle scelte da fare per l’Europeo. Quello diventerà il momento più difficile per me perché lascerò per forza a casa qualcuno». Roberto Mancini, venerdì pomeriggio a Udine e quindi prima delle gare vinte contro la Finlandia e il Liechtenstein, si è rivolto indirettamente al suo gruppo. Con affetto e riconoscenza. I giocatori lo seguono in allenamento e lo appagano in partita. Il suo lavoro, iniziato 10 mesi fa con l’amichevole di San Gallo contro l’Arabia Saudita, si vede in campo. Nel gioco, cioè nella traccia. E anche nel raccolto, con il 1° posto nel gruppo J delle qualificazioni verso Euro 2020. La svolta, insomma, c’è stata sul serio: l’Italia si comporta da squadra e soprattutto migliora in ogni partita. E’ propositiva, divertente e coinvolgente. Piace al suo ct che ha voluto quest’impronta offensiva e alla gente che ha apprezzato l’evoluione allo stadio o semplciemente in tv. Improvvisamente la Nazionale, con questa gestione tecnica, ha scoperto di essere più ricca di quanto si pensasse dopo il flop mondiala del novembre 2017. C’è abbondanza in ogni ruolo. E per ogni età. Testimonial del nuovo corso: Quagliarella e i suoi 36 anni e Kean che ne ha 19.Mancini ha chiamato 57 giocatori per le 11 partite dell’Italia. E ne ha utilizzati 47. Già 18 i debuttanti. Dal millennial Kean al trentenne Pavoletti. Il campionato, insomma, fa testo quanto la carta d’identità. La scrematura c’è stata nelle 5 convocazioni (più lo stage del febbraio scorso), senza però che nessuno sia stato scaricato. Sono, più o meno, 39 gli interpreti sui quali il ct sta programmando il futuro. Nelle prime 2 gare delle qualificazioni europee ha dovuto rinunciare ai titolari Florenzi, Chiesa e Insigne. Ma il gruppo ha dato comunque garanzie. Anche perché ha sempre voluto lavorare con la rosa extralarge: a Coverciano, per le partite contro la Finlandia e il Liechtenstein, ha chiamato 29 giocatori, diventati poi 25 per gli infortuni. I 7 cambi decisi da sabato a martedì non hanno fatto perdere l’identità alla Nazionale. Che ha riproposto il suo copione come se i titolari fossero sempre gli stessi. È sicuramente questo il risultato migliore ottenuto dal ct, più di qualsiasi successo.Il centrocampo è il reparto meglio assortito e più intrigante. I titolari sono Barella, Jorginho e Verratti. Intercambiabili, perché capaci di giocare in qualsiasi ruolo: play, mezzala e trequartista. Palleggiatori più che incontristi in linea con l’idea tattica di Mancini. Sensi è il cambio ideale, anche lui dinamico e tecnico. E jolly come gli altri. Già pronti pure Pellegrini, Zaniolo, Cristante e Gagliardini. E arriverà anche l’altro millennial Tonali.Anche l’attacco è messo bene. Sui lati: Chiesa, Insigne, Bernardeschi, Kean, Politano, El Shaarawy, Grifo e Berardi. Da individuare il centravanti: Immobile è il rebus, Quagliarella i l presente e Kean il futuro. Pavoletti oggi è davanti a Lasagna.L’Italia da 5 match non subisce reti. Il reparto arretrato tiene ed è completo. Donnarumma rimane il portiere titolare, Sirigu il vice. Cragno, invece, sfida Perin. Linea a 4 con più opzioni: i centrali Mancini e Izzo si possono spostare pure sui lati. Picccini e Florenzi per la fascia destra, Biraghi e Spinazzola per la sinistra. Conti c’è, De Sciglio pure. In mezzo i senatori Bonucci e Chiellini, più l’alternativa di lusso Romagnoli. Presto Caldara e magari Rugani.C’è anche l’Italia che aspetta. Il simbolo è Balotelli, ma anche Belotti si candida. Con loro., in sala d’attesa, i difensori Zappacosta, Emerson, Lazzari D’Ambrosio, Criscito eAcerbi, i centrocampisti Mandragora, Baselli e Bonaventura, gli attaccanti Cutrone, Caprari, Insigne Pellegri, Verdi e Zaza. Mancini li ha già chiamati. E non ha ancora bocciato nessuno di loro. Li segue e li valuta, di partita in partita. Come prima.