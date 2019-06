Accoglienza calorosa per le Azzurre all'arrivo a ​Valenciennes

La banda musicale, una ventina di bambini a sventolare bandierine con il tricolore e il discorso di benvenuto del sindaco Laurent Degallaix, che ha augurato all'Italia una buona permanenza: è stata calorosa l'accoglienza a Valenciennes per la Nazionale Femminile, arrivata nella serata di ieri nella città francese che domenica 9 giugno, ore 13, ospiterà la gara d'esordio nel Mondiale con l'Australia.



All'arrivo in hotel, Valentina Cernoia ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di VivoAzzurro: «Siamo onorate di essere state accolte in questa maniera, un arrivo migliore non ce lo potevamo aspettare. Ci stiamo allenando già da un mese, ora lavoreremo qui in Francia per preparare al meglio la partita di domenica». In collegamento da Valenciennes con 'Che tempo che fà, Milena Bertolini ha raccontato in diretta su Rai 1 sogni e speranze dell'Italia in rosa, che dopo vent'anni torna a disputare la fase finale del Mondiale. Hanno scherzato con i conduttori Fabio Fazio e Luciano Littizzetto e fatto l'in bocca al lupo a Fabio Quagliarella e Moise Kean, collegati dal ritiro di Coverciano e impegnati nei prossimi giorni con la Nazionale Maggiore e l'Under 21 nelle gare di qualificazioni a EURO 2020 e nella fase finale dell'Europeo che l'Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia.



«Ci aspetta un girone molto impegnativo -ha ribadito la ct- ma il nostro è un gruppo unito, con tante giocatrici di qualità: siamo qui per giocarcela alla grande». Nel pomeriggio, sul campo del Valenciennes FC, la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento in terra francese dopo le due settimane di ritiro a Coverciano e la terza settimana di allenamenti a Riscone di Brunico, che hanno preceduto l'amichevole dello scorso 29 maggio con la Svizzera terminata con il successo delle Azzurre per 3-1.

