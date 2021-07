Italia, dalla Nations League al Mondiale in Qatar: le prossime partite degli azzurri

Martedì 13 Luglio 2021, 17:40

Sarà la sbornia della vittoria ancora fresca, ma quando la Serie A deve ancora cominciare (domani alle 18.30 il calendario) gli italiani si chiedono quando potranno vedere un'altra partita della Nazionale di Roberto Mancini. La coesione, la qualità, la tenacia e la forza del gruppo hanno fatto innamorare 60 milioni di tifosi. Dopo le meritate vacanze, gli azzurri torneranno ai rispettivi club, ma per ritrovarsi a Coverciano non dovranno attendere molto. Come sempre dopo due giornate di campionato sarà già l'ora della prima sosta con le qualificazioni per il Mondiale in Qatar 2022.

Italia, le prossime partite della Nazionale

La data da segnare sul calendario è quella del 2 settembre, con Italia-Bulgaria a Firenze. Tre giorni dopo a Basilea contro la Svizzera, l'8 a Reggio Emilia contro la Lituania. Al momento l'Italia è in testa a punteggio pieno del suo gruppo C grazie ai tre successi nelle prime tre partite. A novembre le ultime due: in casa con la Svizzera e a Belfast contro l'Irlanda del Nord

Italia-Bulgaria (a Firenze) il 2 settembre 2021

Svizzera-Italia (a Basilea) il 5 settembre 2021

Italia-Lituania (a Reggio Emilia) l'8 settembre 2021

Italia-Svizzera (a Milano o Roma) il 12 novembre 2021

Irlanda del Nord-Italia (a Belfast) il 15 novembre

La Final Four della Nations League

I primi grandi impegni però sono a ottobre per la Nations League. L'Italia si gioca una delle due semifinali contro la Spagna (l'altra è Francia-Belgio) il 6 ottobre 2021 a Milano. La finalissima sarà a San Siro, la finale terzo-quarto posto all'Allianz Stadium di Torino, entrambe il 10 ottobre 2021. A ottobre, però, si cambia scenario e si passa alla Final Four di Nations League, in Italia, con gli Azzurri tra i pretendenti al titolo. Due semifinali, Italia-Spagna (il 6 ottobre 2021 a Milano), replay della semifinale di questo Europeo, e Francia-Belgio (il 7 ottobre 2021 a Torino). Finalissima a San Siro, e finale per il terzo posto all’Allianz Stadium, entrambe il 10 ottobre 2021.

Verso il Mondiale Qatar 2022

Quella del girone di qualificazione non è l'unica chance per andare al Mondiale. Gli azzurri sono i favoriti per passare da primi del girone, ma in caso di crollo possibili playoff a marzo, che però nessuno spera di giocare. Se l'Italia a quell'ora fosse già qualificata, lo slot verrebbe occupato da un paio di amichevoli. A giugno 2022 quattro partite della fase a gironi per la Nations League 2022-2023.

I Mondiali in Qatar saranno i primi invernali: tutti i campionati e la Champions andranno avanti fino al 14 novembre 2022, data di inizio dei ritiri delle singole nazionali. Il 21 dicembre via alla coppa in Qatar.