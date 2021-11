Nazionale, Malagò: «Deluso per i playoff ma abbiamo fiducia in Mancini»

A poche ore dalla doccia fredda azzurra di Belfast Giovanni Malagó torna sui playoff dell’Italia dopo un incontro in Comune con il Sindaco di Torino. «Ho sentito il presidente Gravina, c’è grande delusione ma sono ottimista. Per ottenere i suoi successi l’Italia ha sempre dovuto fare molto di più del normale, come ad esempio per i Mondiali ‘82 e 2006. Servono testa e nervi saldi, Mancini è la migliore garanzia, anche se dispiace che la pratica non sia già chiusa. Ma questo è lo sport e anche una lezione di vita».