Italia, Mancini: «Non segniamo? Questione di sfortuna»

«Il problema del gol? Se non segni non vinci, questo è sicuro, però abbiamo creato tante palle gol contro Ucraina e Polonia e anche col Portogallo». Il ct azzurro, Roberto Mancini, si esprime così sulle difficoltà realizzative della sua Nazionale. «Dobbiamo continuare a creare occasioni e giocare bene in attacco. Penso che sia solo questione di sfortuna, i gol arriveranno, deve solo girare la ruota dalla nostra parte», aggiunge il ct in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di Genk contro gli Usa.

Ultimo aggiornamento: 18:26

