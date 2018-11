Italia, Mancini cerca "loro"

Ultimo aggiornamento: 10:47

Uno il Napoli: Insigne. Uno l’Inter: Politano. Tre la Juventus: De Sciglio, Bonucci, Chiellini. Quattro la Roma: Santon, Cristante, Florenzi, Pellegrini. Totale: 9, soltanto, i giocatori italiani fra i 44 titolari schierati nella scorsa settimana dalle nostre squadre in Champions. Cioè il 20,45%. Si fa presto a dire che il calcio italiano sta crescendo, che è realistica la possibilità che tutte e quattro le partecipanti superino la prima fase di Champions, per la prima volta dopo 16 anni. Ma quello di commissario tecnico azzurro resta un mestiere usurante. Un conto sono le formazioni di club, piene zeppe di campioni stranieri, un altro il catalogo degli azzurrabili, che continua a essere striminzito. Ecco perché Mancini sta dragando un po’ ovunque a caccia di rinforzi, arrivando a chiamare persino ragazzi, come Zaniolo a settembre e Tonali adesso, senza presenze in Serie A al momento della convocazione.LA STORIA PARALLELAC’è una storia parallela che ci può aiutare a capire ancora meglio i problemi azzurri, pure in una fase di sviluppo del movimento. È la storia di due ragazzi del 2000, stelle delle nazionali Under 19 di Inghilterra e Italia. Sancho, nato a Londra, di origini trinidadiane, ha cominciato nel Watford ed è stato preso dal Manchester City quando aveva 15 anni. Kean, nato a Vercelli, di origini ivoriane, è stato preso dalla Juventus quando aveva 10 anni. Sancho un anno fa ha capito che nel City, con tutti quei campioni, non avrebbe avuto spazio e, su suggerimento di chi gli sta vicino, ha accettato il trasferimento al Borussia Dortmund. Kean è andato un anno in prestito al Verona e poi è tornato alla Juve proprio nell’estate in cui è arrivato Cristiano Ronaldo. Sancho ora è uno dei protagonisti del fantastico inizio di stagione del Dortmund: 11 presenze in Bundesliga, 4 gol, 6 assist, migliore in campo sabato nel klasiker vinto 3-2 con il Bayern Monaco. Si è già conquistato la chiamata nella nazionale maggiore, dove arriva con 4 presenze, un gol e un assist anche in Champions.MOISE SCOMPARSOKean in questa stagione non si è mai visto, non gioca neppure nella Juventus B, dove pure potrebbe imparare ad assaggiare il pane duro della provincia. Allegri, bontà sua, gli ha concesso nientemeno che 12 minuti in Champions: in casa, con lo Young Boys e sul 3-0…IN PREMIERIn Premier non ci sono meno stranieri che in Serie A. Eppure, i giovani inglesi, a parità di età, sono più rodati di quelli italiani. Così Mancini è costretto a inventarsi chiamate stravaganti come quella di Grifo, che di anni ne ha già 25 e che nell’Hoffenheim, non nel Barcellona, finora quest’anno è stato titolare in 2 partite su 11. Nonostante queste difficoltà, le ultime due uscite hanno mostrato una nazionale in crescita, persino bella. Il Portogallo, senza Ronaldo, ci dirà se possiamo ricominciare ad avere fiducia.