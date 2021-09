Italia-Lituania, la lista dei 23 convocati di Mancini: Chiesa, Zaniolo, Emerson e Sensi restano fuori

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:44

L'ultimo dei tre appuntamenti dell'Italia in questo settembre sta causando parecchi grattacapi al mister Roberto Mancini. Prima l'out di Ciro Immobile, poi quello di Lorenzo Insigne, infine anche quelli di Federico Chiesa, l'unico ad aver segnato, e Nicolò Zaniolo (che ieri non si era nemmeno allenato) costringeranno il ct azzurro a scendere in campo con una formazione inedita contro la Lituania oggi a Reggio Emilia. Ecco la lista dei 23 convocati per il match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar.

Italia-Lituania, la lista dei convocati di Mancini

L'esclusione dell'esterno della Juventus, Chiesa, e di Zaniolo, centrocampista della Roma era già nell'aria, ma a queste due defezioni si aggiungono anche Emerson e Stefano Sensi, che non ci saranno per il match delle 20:45 del Mapei Stadium.

LA LISTA DEI 23 CONVOCATI. Portieri: Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu. Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Davide Calabria, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Florenzi, Rafael Toloi. Centrocampisti: Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Gaetano Castrovilli, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Matteo Pessina. Attaccanti: Domenico Berardi, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca.