Dopo la bella vittoria contro la Finlandia, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro il Liechtenstein nella seconda uscita del proprio percorso di avvicinamento agli Europei del 2020. Al "Tardini" di Parma il ct azzurro mischia un po' le carte rispetto al debutto di Udine: tra i cambi annunciati il lancio di Fabio Quagliarella dal primo minuto. Il capocannoniere della serie A ritrova la maglia azzurra dall'inizio a distanza di nove anni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho, Verratti; Politano, Quagliarella, Kean. Ct: Mancini

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): B. Büchel; S. Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Göppel; Sele, Polverino, Wieser, Kühne; Hasler, Salanovic. Ct: Kolvidsson:

----------------------------------------------------------

La cronaca (a cura della redazione)

----------------------------------------------------------

79' Bonucci lascia il posto a Izzo, altro esordio in azzurro.

76' Pavoletti trova il gol all'esordio in azzurro: il cagliaritano prima ci prova di testa, poi ribadisce in rete la respinta di Buchel.

72' Standing ovation del Tardini per Quagliarella, sostituito da Pavoletti.

70' Arriva il gol di Kean. Cross di Spinazzola, torre di Quagliarella e facile tap-in del classe 2000 che sigla la sua seconda rete consecutiva in azzurro.

66' Romagnoli apre e chiude l'azione sfiorando il gol. Nel mezzo uno spunto di Kean che lo cerca in area piccola senza che però il centrale trovi la deviazione giusta.

65' Rapidissima transizione azzurra guidata da Kean che cerca l'imbucata decisiva per l'accorrente Zaniolo...attento Buchel ad intercettare.

60' Ancora Zaniolo: con caparbietà l'azzurro si ricava spazio per concludere da distanza ravvicinata ma il suo tiro viene ancora ribattuto.

58' Al primo pallone toccato, Zaniolo riesce ad entrare in area e concludere ma il suo tiro, contrastato, finisce sul fondo.

57' Cambio nell'Italia: esce Jorginho, entra Zaniolo.

55' Spinazzola sfiora l'incrocio dei pali con un destro che lambisce la porta difesa da Buchel.

49' Clamoroso salvataggio di Goppel. La percussione di Spinazzola culmina con un pallonetto che danza sulla linea di porta in attesa che Kean potesse scaricarlo in rete, ma il terzino ospite spazza in extremis.

46' Ci prova subito Kean: buon controllo in area, ma il destro è centrale.

COMINCIA LA RIPRESA

45'+3 Ancora Quagliarella trasforma per la sua personale doppietta. Buchel intuisce ma la conclusione è troppo ben indirizzata per essere intercettata.

45'+2 Altro rigore per gli Azzurri. Espulso Kaufmann per aver praticamente parato il tiro di Verratti.

44' Traversa di Kean! Triangolo stretto in area, sterzata e destro sul secondo palo, ma tiro sul legno.

43' Arriva la prima vera conclusione degli ospiti verso la porta azzurra. Ci ha provato Polverino senza però impensierire troppo Sirigu.

35' Quagliarella su rigore cala il tris. Il penalty è stato concesso per fallo di mano di Hasler su tiro di Verratti. Con 36 anni e quasi 2 mesi quello del sampdoriano diventa il gol più "vecchio" dell'Italia.

32' Raddoppio dell'Italia con Verratti: stupenda la sua serpentina in area ospite, chirurgico il suo destro a giro. Applausi a scena aperta per lui.

28' Tocca a Mancini provare a trovare il raddoppio! Il difensore è abile ad arrivare su una palla vagante in area di rigore, girandosi e concludendo...destro potente ma alto.

26' Verratti sfiora il gol con un violento destro dal limite su appoggio di Bonucci...il tiro finisce però alto!

23' Ci prova anche Politano con una delle sua classiche giocate: dribbling a rientrare verso il centro del campo e sinistro. Blocca Buchel!

22' Quagliarella vicino al raddoppio! Perfetta l'imbucata di Sensi per l'inserimento del centravanti, bravissimo Buchel a restare in piedi fino all'ultimo non facendosi saltare.

17' Italia in vantaggio con Sensi. Il centrocampista del Sassuolo realizza di testa dal centro dell'area di rigore, ottimamente servito da un traversone dalla sinistra di Spinazzola. E' la prima rete in nazionale per Sensi.

6' Di poco fuori il desto a giro di Sensi!!! Il centrocampista del Sassuolo non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione verso la porta ospite...pallone non lontano dal palo alla sinistra di Buchel!

3 ' Punizione pericolosa al limite dell'area, posizione centrale, per gli azzurri. Si prepara Quagliarella. Tiro sulla barriera, sulla respinta ancora il doriano ma Buchel si salva in angolo.

Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA