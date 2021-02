L'Italia è agli europei inglesi: travolta Israele 12-0. A Firenze è festa azzurra

Serviva vincere segnando almeno 2 reti. E al 5’ le azzurre avevano già messo le cose in chiaro. La Nazionale femminile di Milena Bertolini stacca il pass, come una delle tre migliori seconde, per l’Europeo d’Inghilterra della prossima estate. A Firenze finisce in goleada contro Israele: 12-0, con doppiette per Giacinti, Bonansea, Sabatino e reti di Girelli, Rosucci, Giugliano, Caruso, Salvai e autorete di David a chiudere il pallottoliere. E alla fine è festa grande per le azzurre, che continuano il loro percorso di crescita iniziato con l’exploit al Mondiale francese del 2019. Al Franchi è stata poco più di una partitella infrassetimanale per le azzurre: netto, evidente il divario contro una Nazionale, quella israeliana, che all’andata rese la vita difficile alla squadra allenata da Milena Bertolini che s’impose per 2-3.

In questo anno e mezzo – dalla partita che bagnò il debutto nelle qualificazioni – sono cambiate tantissime cose. Tutte in meglio per l’Italia che è arrivata all’appuntamento decisivo in una condizione fisica sicuramente non approssimativa come successo nel match d’andata. Ma soprattutto consapevole di avere una possibilità importante per evitare gli spareggi. E le motivazioni hanno fatto la differenza – oltre alla parte prettamente tecnica – questa sera. Probabilmente le azzurre arriveranno all’Europeo inglese, che si giocherà dal 6 al 31 luglio della prossima estate, da professioniste. La road map voluta da Gravina prevede il passo fondamentale per la prossima stagione. Sarebbe un segnale importante per il movimento. Ma ormai il passo sembra davvero fatto. Intanto stasera si festeggia.

