Italia-Irlanda del Nord 0-0 diretta: Immobile sbaglia a pochi passi dalla porta

11'pt Occasione importante per l'Italia: lancio lungo di Florenzi, che pesca Immobile. Buon controllo dell'azzurro che però mastica la conclusione a pochi passi dalla porta.

9'pt Ha iniziato bene l'Irlanda del Nord, molto concentrata in questo avvio. L'Italia non è riuscita, fino al momento, ad imbastire un'azione offensiva.

7'pt Molto compatta la squadra ospite, che si abbassa con tutti gli effettivi dietro la linea della palla per poi cercare di ripartire con velocità. Azzurri che ancora non hanno preso le misure.

4'pt Attacca a sinistra l'Irlanda del Nord, che guadagna un calcio d'angolo. Libera però la difesa azzurra.

2'pt Partenza a razzo dell'Irlanda del Nord, pericolosa dalle parti di Donnarumma, ma in ripartenza l'Italia ha avuto lo spazio per andare a colpire. Berardi però non è preciso nel tocco.

1'pt Iniziata la gara del Tardini.

C'è il minuto di raccoglimento per gli azzurri scomparsi negli ultimi mesi. Ricordo anche per Guerini, il giovane della Lazio scomparso ieri in un incidente stradale.

Tutto pronto al Tardini, tra poco le squadre in campo. Poi sarà Italia-Irlanda del Nord.

Inizia da Parma la missione Qatar 2022 per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Di fronte ci sarà l'Irlanda del Nord: sei volte incontrata in Italia e sei volte battuta. Vietato pensare all'Europeo, c'è un Mondiale da conquistare dopo la delusione di San Siro. Una notte che ancora brucia. Scelte fatte per il ct. Sarà come di consueto 4-3-3. In cabina di regia Locatelli. Davanti con Immobile ci saranno Berardi e Insigne. C'è anche Pellegrini dall'inizio al posto di Barella. Si parte alle 20,45. Prima della gara minuto di raccoglimento per Anastasi, Corso, Bellugi, Prati e Rossi, ex azzurri recentemente scomparsi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart; Smith, McNair, Mccann, Davis, Evans; Megennis, White. All.: Baraclough.

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA