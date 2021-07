Italia in maglia azzurra, Inghilterra con quella bianca: le divise della finale degli Europei

Sabato 10 Luglio 2021, 18:45

Per le formazioni è presto per le ufficialità, per le maglie no. La Uefa ha reso noto i kit con cui si giocherà Italia-Inghilterra. Gli azzurri giocheranno con quella "Home" e quindi azzurra con pantaloncini blu e calzettoni azzurri mentre Donnarumma vestirà un completo giallo. A Wembley gli inglesi invece saranno in total-white, pantalonicini compresi. Il portiere Pickford avrà la divisa verde. Rosa la casacca dell'arbitro Kuipers, prodotta dallo sponsor tecnico dell'Uefa, l'italiana Macron.

L'Italia ha già indossato questo kit nella fase a eliminazione diretta agli ottavi contro l'Austria e in semifinale contro la Spagna, entrambe le volte a Wembley. Nel girone invece contro la Svizzera. Contro il Belgio invece gli azzurri avevano giocato in bianco.