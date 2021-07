Italia-Inghilterra, infortunio alla caviglia per Chiesa: al suo posto Bernardeschi

Domenica 11 Luglio 2021, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 22:55

Ansia per Federico Chiesa. All'80' della finale con l'Inghilterra l'attaccante della Nazionale ha rimediato un infortunio alla caviglia. Chiesa è rimasto a terra dolorante per diversi minuti. Il calciatore ha inizialmente deciso di stringere i denti e provare a rimanere in campo, ma alla fine si è resa necessaria la sostituzione: al suo posto Federico Bernardeschi al minuto 86.

