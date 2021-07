Italia-Inghilterra, positivo il telecronista Rimedio e operatori Rai che seguono la nazionale: scatta allarme contagi. Coverciano chiude.

Venerdì 9 Luglio 2021, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 12:35

dal nostro inviato

FIRENZE

Converciano chiude, per precauzione. Positivi alcuni giornalisti dopo la partita contro la Spagna. Due sono rimasti a Londra (uno telecronista e un tecnico), c'è chi è tornato in Italia ed è stato in questi giorni a Coverciano. Oggi la conferenza stampa prevista per le ore 14 sarà fatta in remoto, nessun accreditato potrà entrare nel centro tecnico.

Olimpiadi Tokyo 2020, no al modello Wembley: saranno Giochi senza pubblico

Italia-Inghilterra, positivi giornalisti che seguono la Nazionale

I giornalisti in questione sono vaccinati e presentano solo sintomi lievi. I giocatori non dovrebbero rischiare positività, visto che nei giorni scorsi sono stati a distanza dei giornalisti in questione e in più sono vaccinati. In teoria, il focolaio che c'è stato a marzo dopo la sfida con la Lituania, dovrebbe essere scongiurato. Si attendono sviluppi.

La telecronaca

Tra i contagiati - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica. Si pensa al collega Francesco Repice di RadioRai. Mentre la Federcalcio comunque ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una "bolla". La Rai ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.

IL PROGRAMMA DELLA NAZIONALE

Il programma degli spostamenti della Nazionale alla vola di Londra prevede per domani alle, sabato 10 luglio, la partenza da Firenza per Londra Luton. Alle 17.15 (inglesi): conferenza stampa e interviste esclusive. Poi alle 18.00 allenamento. Le attività media e l'allenamento si svolgeranno presso il The Lodge/Tottenham Hotspur Training Ground. Domenica, dopo la partita, il rientro a Fiumicino.