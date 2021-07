Diretta Italia-Inghilterra, live dalle 21. Le probabili formazioni: c'è Immobile. Primi tifosi dentro Wembley

Domenica 11 Luglio 2021, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 18:17

È la finale, ci siamo. Italia-Inghilterra vale la vittoria degli Europei. Si gioca a Wembley, a Londra, davanti a 58mila inglesi e 6mila italiani. Roberto Mancini ci arriva col vento in poppa dopo aver eliminato Austria, Belgio e Spagna ai rigori. La nazionale di Southgate può fare affidamento sul tifo di casa: dopo Germania e Ucraina, ha fatto fuori (a fatica, con un rigore dubbio e nei supplementari) la Danimarca. Gli azzurri hanno fatto innamorare 60 milioni di italiani e ora sono pronti alla notte più importante. Mancini non cambia nulla: in porta c'è Donnarumma, in difesa Di Lorenzo ed Emerson (l'infortunato Spinazzola è arrivato a Londra e sarà in tribuna) sono i titolari, al centro coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo il trio Barella-Jorginho-Verratti, davanti ancora Immobile con al suo fianco Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. Southgate invece pronto a cambiare nel momento più importante: fuori sia Sancho che Saka, gioca Trippier esterno di centrocampo, la difesa è a tre con Walker, Stones e Maguire. Arbitra Bjorn Kuipers.

Italia-Inghilterra, la diretta

L'atmosfera è sempre più calda intorno allo stadio di Wembley. I tifosi aspettano l'apertura dei cancelli, gli azzurri invece partiranno dal loro albergo intorno alle 18.50. Ecco le probabili formazioni di Italia-Inghilterra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disp.: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi Ct. Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

A disp.: Johnstone, Ramsdale, Chilwell, James, Grealish, Saka, Henderson, Bellingham, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin Ct. Southgate