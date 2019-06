Italia, le pagelle: Emerson è una scheggia, Jorginho la certezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATENE L’artista della serata allo stadio Oaka è Mancini. Guarda alla qualità e alla forma e fa l’enplein nelle qualificazioni verso Euro 2020: 3 successi in 3 match. Emerson si prende la scena con Barella e Insigne. Bonucci segna ma sbanda nella difesa che non prende gol da 6 partite.Conquista il voto per il volo, anche se da spiaggia, sulla conclusione potente di Fortounis. Protagonista, insieme con Donnarumma, della striscia positiva: l’Italia non prende gol 568 minuti. ConcentratoFa il terzino di ruolo e non solo nella posizione. Resta a presidiare il suo lato, anche perché c’è Emerson che accelera sulla corsia sinistra. Gran destro a fine match. EquilibratoIl gol gli permette di arrivare alla sufficienza. Che, pesando la sua prestazione, non avrebbe meritato. Spesso è fuori posizione. Distratto.Facile ogni lettura difensiva: davanti la Grecia non si vede. Esperto.L’assist per Bonucci non è l’unica giocata del match. Avanza, anzi vola a sinistra. Nessuna pausa. E feeling totale con i compagni. E prima di lasciare il posto a De Sciglio fa vedere di essere bravo anche dietro, salvando in scivolata su Mavrias. Scatenato.La personalità lo aiuta a prende quota a livello internazionale. In 6 partite già 2 reti. Sa difendere e attaccare. IntraprendenteÈ il riferimento di Mancini in campo. Se resta il più utilizzato non c’è da stupirsi. I compagni lo cercano e lui li mette nelle condizioni migliori di ricevere palla. Interditore di sostanza quando serve. Essenziale.Padrone della situazione e del gioco. Si comporta da veterano, anche se prende Ingenuamente il solito giallo. Questione di carattere e di esuberanza. Dinamico.Più che a se stesso pensa alla squadra. Va sul concreto e sul semplice. Fa cilecca sull’assist di Belotti. Disciplinato.Il suo sprint iniziale è anche quello dell’Italia. La giocata per il vantaggio è il suo miglior colpo della serata. Che poi ripete nella ripresa per Chiesa che però non timbra. Si sforza a seguire quanto chiesto da Mancini. Generoso.Il 1° gol con questo ct è il disegno che gli riesce meglio. Tocco leggero e a giro per chiudere presto il match. Si muove anche per i compagni. Vivace.A metà ripresa per Emerson. PropositivoPrimo cambio del centrocampo. Entra per Verratti. Presente.Nel finale per Belotti da centravanti mascherato. Disponibile.La rosa extralarge gli permette di individuare chi è in forma a fine stagione. E non sbaglia. Scrupoloso.