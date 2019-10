Le pagelle degli azzurri: Verratti ha lampi di genio, Bonucci capitano e leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Verratti su tutti, Jorginho decisivo, Imnsigne ci mette un po’. Bonucci leader. L’Italia non resta al “verde”.DONNARUMMA 6,5La prima parata della partita è sua, e chi poteva immaginarlo. Manona sul tiro di Zaca e passa la paura.D’AMBROSIO 6Si fa male dopo una decina di minuti, tiene duro. Una bella pennellata per Immobile.BONUCCI 7Sbaglia qualche pallone, ma ne tocca pure molti. Da regista. Pulito negli interventi difensivi, ci mette spesso una pezza lui e quando non ci arriva, fa sentire fisico e tacchetti. Leader.ACERBI 6Zeca, nell’occasione gol della Grecia, affonda proprio dalla sua parte. Unica incertezza di una serata sufficiente.SPINAZZOLA 6,5Palla lunga e pedalare, vive nella metà campo avversaria, alla Kolarov. Buone iniziative, di qualità, che finiscono con cross che nessuno tante volte sa raccogliere. A sinistra è un altro giocatore. Sicuro.BARELLA 6Il contributo di corsa non manca, il ragazzo sgomita e cerca l’eccellenza come i suoi due colleghi di reparto. Garanzia.JORGINHO 7Prestazione pulitina, senza troppi squilli. Interessante qualche verticalizzazione, anche se appena appena fuori misura. Al rigore, come al solito, pensa lui (come in Finlandia). Punto di riferimento.VERRATTI 7Giocoliere, funambolo, genio. Dà la sensazione di volersi prendere in gestione squadra. E’ l’unico che - per gran parte della gara - alza il ritmo e tira fuori l’idea, pur prendendosi rischi (da una sua palla persa nasce l’azione del possibile vantaggio greco) e, se vogliamo spostare il punto di vista, è un segnale di grandezza.CHIESA 6Esce dopo 40 minuti per un infortunio. Non stava andando male.IMMOBILE 6Gli arriva il pallone spesso qualche centimetro più lungo della sua corsa o del suo piede. Fa tanto movimento e pagherebbe di tasca sua per fare gol all’Olimpico. Ci va solo vicino, sfiorandolo con un gran colpo di testa su cross di D’Ambrosio.INSIGNE 6,5Bene, non benissimo per un’oretta. Poi si accende e si procura (dopo un fraseggio nello stretto con il gemello Verratti) il rigore del vantaggio azzurro-verde. E sfiora il raddoppio con un bolide dal limite dell’area. Chiude in crescendo.BERNARDESCHI 7Iniziative di qualità, con gol: gioco, partita, incontro.BELOTTI NGZANIOLO NGMANCINI 7Sette, come le vittorie di fila nelle qualificazioni (altrimenti sarebbero otto con il successo contro gli Usa). Porta a casa Euro 2020 - e questa era la mission - con una prestazione molto buona soltanto a tratti. Il dominio del gioco (e il possesso) è ormai un marchio, così come lo sono alcune amnesie difensive. La crescita è evidente e costante.