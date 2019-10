Italia-Grecia, diretta dalle 20.45: formazioni ufficiali, in attacco Immobile-Insigne-Chiesa

SEGUI LA DIRETTA

Sono attesi in 60mila all’Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da conquistare stasera contro la Grecia: basta il successo per festeggiare con 3 turni in anticipo. Sarebbe il settimo di fila dall’inizio di queste qualificazioni europee, mai accaduto nella storia azzurra. Che nella notte romana si colorerà di verde. Sarà il look mirato della divisa di gioco che, nella circostanza, rappresenta lo spirito dell’Italia di Mancini: giovane, spregiudicata e divertente. Se possibile anche vincente. La nuova via, su input di Federcalcio e sponsor tecnico, è quella del Rinascimento per cancellare il flop mondiale nel play off con la Svezia nel novembre 2017. Quella figuraccia ci costò l’esclusione dalla fase finale di Russia 2018. Così, a quasi 65 anni dall’amichevole con l’Argentina (2-0 nel dicembre del 1954), stesso stadio e stessa maglia.Le formazioni ufficialiItalia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. ManciniGrecia (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris. All. Van't Schip