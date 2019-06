Italia, Girelli: «Un sogno...ma restiamo con i piedi per terra»

«È un sogno, è bello... Bello. C'è ancora tanto da fare, ma è stata una vittoria importante. Tutti conoscevamo la forza della Giamaica ma, nonostante questo, la squadra ha dimostrato di avere un gran carattere e di rimanere concentrata. Questa vittoria è importante, ma restiamo con i piedi per terra. Dopo tutto quell'entusiasmo derivante dalla vittoria sull'Australia era davvero facile scivolare». Così Cristiana Girelli, autore di una tripletta, commenta a Sky Sport la vittoria dell'Italia sulla Giamaica per 5-0. Con questo successo le azzurre si sono qualificate per gli ottavi del Mondiale femminile di calcio, in Francia.





