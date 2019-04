Euroflop, l'Italia è a pezzi tra acciacchi, poche idee e preparazione sbagliata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza fiato. Soprattutto. Abbiamo via via scoperto che il Porto corre più e meglio della Roma, che l’Eintracht corre più e meglio dell’Inter, che l’Ajax corre più e meglio della Juventus, che l’Arsenal corre più e meglio del Napoli. Quattro eliminazioni delle quattro migliori squadre italiane da parte della quarta classificata in Germania, della quarta in Inghilterra e di due formazioni che in Portogallo e Olanda, due campionati non certo di primo livello, sono attualmente in testa ma a pari punti con Benfica e Psv. Senza fiato. E non si capisce perché. Le squadre italiane sono anche piene di acciacchi, a tre quarti della stagione, nella sua fase decisiva a livello internazionale. Nonostante le rose extralarge. Sono tutti rotti o mezzi rotti. Juventus e Roma più degli altri. Un alibi che non regge: perché alle avversarie straniere non capita? La domanda allora è: non sarà che le nostre giocano così piano, con così poca continuità, pure in campionato lo vediamo, e si rompono così facilmente perché si allenano male? A porte chiuse si studiano mosse e contromosse per frenare gli altri, si preparano meticolosamente i calci piazzati, ok, ma si lavora troppo staticamente. L’Ajax a Torino ha lasciato libero alla visione il suo allenamento della vigilia: una partitella a campo ridotto, a ritmi vorticosi e altissima intensità.Senza fiato. Ma anche senza idee. Tutte fuori dall’Europa dopo aver giocato peggio delle rispettive rivali. In modo meno aggressivo e meno propositivo. Gli allenatori italiani preparano troppo le partite sugli avversari. Sono maestri di tattica, dicono. Ma di tattica stiamo soffocando. Se costringi Dybala a marcare De Jong è la fine del calcio, oltre che la fine di Dybala.Senza fiato. E senza voglia di divertire e divertirsi. Vedendo il calcio in questo modo – il risultato è l’unica cosa che conta, chi gioca pulito non vince, per lo spettacolo andate al circo e altre amenità – poi è ovvio che la gente fugge dagli stadi. Alla fine degli Anni Novanta, quando il calcio italiano, sull’onda della rivoluzione sacchiana, era il più bello del mondo, la media spettatori in Serie A era di 29.700, in Bundesliga 28.900 e in Premier League 30.900. Oggi in Italia siamo a 24.700, in Germania a 44.650 e in Inghilterra a 38.300.Senza fiato. Anche perché senza soldi. Non abbiamo stadi comodi, sicuri e di proprietà. Se giochi male, il resto del mondo ti snobba e perciò le entrate commerciali non decollano. I ricavi continuano a dipendere dai diritti tv, il cui valore, con le nuove modalità di visione delle partite, è destinato a calare. Nel 2002 le entrate di Barcellona e Roma erano allo stesso livello (139 milioni a 137), oggi il Barcellona fattura 2.76 volte la Roma (690 milioni a 250). Abbiamo vent’anni di ritardo. E il fiato corto.