Italia femminile, Soncin avverte la Norvegia: «Scendiamo in campo per prenderci il massimo»

Doppia sfida alla Norvegia. Che potrebbe essere decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo, quello in programma nel 2025 in Svizzera. La Nazionale femminile di Andrea Soncin è in ritiro a Tirrenia per preparare al meglio queste due partite. Le azzurre hanno 3 punti nel proprio girone dopo la bella vittoria in casa contro i Paesi Bassi e l'inaspettata sconfitta in Finlandia. Il cammino quindi si è complicato. E contro le norvegesi non sarà per nulla semplice. Il commissario tecnico ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolineando la voglia del gruppo di fare l'impresa.

«Le ragazze ci stanno mettendo tutto in questi giorni per cercare di fare quei punti che possono servire e che possono essere decisivi - ha detto Soncin - e quando entriamo in campo lo facciamo sempre per ottenere il massimo. Quindi di calcoli al momento non ne facciamo. Abbiamo un grande obiettivo ma sappiamo pure che il nostro percorso è fatto di tappe. Ma la nostra mentalità è quella di prenderci tutto e subito». In ritiro ci sono 33 ragazze, un gruppo enorme che, però, rimarrà invariato fino al termine di queste due sfide: «Stiamo costruendo un gruppo con delle dinamiche chiare e con dei valori. Il lavoro duro da organizzare e da gestire è il nostro. Non solo da parte dello staff ma anche chi ci sta vicino. E l'idea di avere un gruppo così allargato è appunto cercare di gestire meglio questo doppio confronto». Evidente che non tutte scenderanno in campo, e anche se la scrematura non ci sarà, molte resteranno a guardare le altre. Ma l'Italia è unita e vuole anche in questo modo cercare di crescere dopo la clamorosa delusione Mondiale. «Oggi alcune sono state preservate da una parte del lavoro - ha detto ancora Soncin - ma volevano a tutti i costi svolgere la seduta per intero.

Segno di grande passione».

La Norvegia

«Loro hanno calciatrici di assoluto livello, noi stiamo cercando di lavorare su determinati concetti per cercare di fargli arrivare meno palloni giocabili possibili a quelle davanti. Ma sappiamo che possono trovare la soluzione. Ragionando da squadra possiamo limitarle. C'è grande fiducia, e c'è voglia di scrivere una pagina importante nella nostra storia».