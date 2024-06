Italia, esibizione di Giovanni Zarrella prima dell'allenamento: ha anche un passato nella Roma

Dal nostro inviato Iserlohn

Si è esibito sul campo Hemberg di Iserlohn, davanti a quattromila e cinquecento persone, imbucati compresi. Si chiama Giovanni Zarrella, ai più sconosciuto ma da queste parti è un artista apprezzato e molto pop. È un artista si ma con vecchie ambizioni da calciatore, è un passato vissuto anche a Trigoria, nella notte dei tempi, nel settore giovanile. Un incontro con il giallorosso breve ma intenso. È passato come una cometa. «Nessuno di quella Roma è arrivato in Serie A, mentre io ho fatto carriera come cantante», le parole di Giovanni. Qui Zarrella ha preso altre strade, con grande successo. Il calcio è sato solo una parentesi, la sua vita era un altra. Ora ha 46 anni, ha origini campane ma lui è nato a Hechingen e, italiano naturalizzato tedesco, con una mamma di Avellino e il papà di Caserta. Vive a Colonia, sposato con una cantante brasiliana, ha due figli. Cantante, musicista e ballerino. Qui è conosciuto cone Giovanni, oppure semplicemente Gio. Primogenito di Clementina di San Mango sul Calore e Bruno Zarrella di Maddaloni, Giovanno è cresciuto qui come i fratelli Stefano e Maria. Roma se la ricorda poco (‘il mio allenatore si chiamava Gianni, il cognome non mi viene’). Fin da piccolo ha preso lezioni di pianoforte e organo, a 15 anni anche di canto. Parla perfettamente il tedesco ma canta in italiano, specie davanti alla sua Nazionale. Immancabile, per accogliere gli azzurri, la famosissima ‘L’italiano’ di Toto Curugno e ‘Volare’ di Modugno. Per Euro 2024 ha le idee chiare. «L’Italia deve passare il girone poi sarà una mina vagante per tutti e nessuno la vuole più incontrare. Forza Italia»