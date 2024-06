Italia, Emporio Armani firma la nuova divisa formale: giacca blu a due bottoni e pantaloni in denim

L'Italia vestirà ancora una volta Emporio Armani agli Europei 2024. Già nell'edizione del 2021, gli Azzurri che poi hanno alzato nel cielo di Wembley il trofeo finale hanno indossato i capi della casa dello stilista piacentino che anche quest'anno ha creato le nuove divise formali della nostra Nazionale. Dalle giacche grigie senza rever e con colletto stile coreano coreano e pantaloni neri, l'Italia passa a un nuovo completo che comprende tessuti in denim e una camicia celeste.

Questo è composto da una giacca blu due bottoni, con la scritta ITALIA sulla schiena, abbinata a pantaloni dritti in denim e camicia azzurra. La giacca in maglia di cotone si ispira a quella indossata dalla Nazionale nel 1928, di cui riprende anche la grafica dello stemma posto sul taschino alto. I colori, il tessuto confortevole e le linee dinamiche ed eleganti rispecchiano lo spirito autentico del marchio.



L’iniziativa si inserisce nel piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con FIGC, per la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la Nazionale italiana di calcio, la Under 21 e la Nazionale Femminile.