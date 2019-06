Cabrini: «Calciatrici professioniste per il salto di qualità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ragazze terribili che ora stanno facendo sognare tutto il Paese, Antonio Cabrini le conosce molto bene. E se l’Italia della ct Bertolini viaggia come un razzo verso la luna il merito è anche dell’ex difensore che della maglia Azzurra ha scritto un bel pezzo di storia. Questo gruppo in qualche modo lo ha plasmato, tracciando un solco importante dal 2012 al 2017, periodo nel quale è stato il ct delle ragazze. Sotto la sua guida l’Italia femminile è arrivata ai quarti dell’Europeo 2013, mentre a quello del 2017 si è arresa al girone. E’ andato anche molto vicino al sogno mondiale, infrantosi contro i Paesi Bassi nella finale del play-off.«Molto, io le ho allenate per 5 anni. Hanno fatto un grande passo in avanti, hanno molta più esperienza. Il merito è del cambio di mentalità delle squadre di club».«La Figc da sempre ha creduto nel movimento femminile. Nel periodo in cui il sono stato ct abbiamo sempre avuto a disposizione strutture importanti al pari degli uomini. La differenza grande veniva percepita quando le ragazze tornavano nelle rispettive squadre di club. Lì c’era una mentalità ancora dilettantistica. Tolta la maglia azzurra facevano un passo indietro».«I grandi club hanno investito in maniera diversa e non c’è praticamente diversità dagli uomini».«No, affatto. Ripeto io le conosco bene. Insieme abbiamo fatto un lavoro molto importante e ora si vedono i risultati. Se proprio devo dire una cosa che mi ha sorpreso in positivo è la crescita a livello di mentalità».«Io ho sempre puntato su quelle ragazze che non venivano prese molto in considerazione perché ancora troppo acerbe. Ad esempio la Bonansea. Lei è stata bravissima a capire che doveva crescere. L’ha fatto e ora è la giocatrice che tutti esaltano. Anche la Giuliano, che io ho fatto esordire, è un’altra di quelle».«Penso ancora un paio d’anni. Il tempo necessario affinché tutti i club maschili allestiscano anche una squadra femminile. Non si potrà andare avanti in eterno con questo gruppo. C’è bisogno di un ricambio generazionale. Per questo bisognerà lavorare molto sui settori giovanili».«Sì. Il professionismo darebbe la spinta definitiva per fare il salto di qualità. Soprattutto a livello di strutture perché non si può pensare che le società da sole possano fare certi sforzi. Alcune realtà, soprattutto quelle più piccole, finirebbero per sparire. Credo comunque che in un paio d’anni il gap con le maschili sarà ridotto ulteriormente».«Non mi sembra giusto. Il campo riescono a coprirlo bene. Finora non ho mai visto nessuna giocatrice starnazzare al suole alla fine dei 90 minuti. Con il tempo tutto migliorerà. Non si può far diventare il calcio femminile un altro sport. Sarebbe un grande errore».