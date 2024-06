Euro 2024, Di Lorenzo: «Dobbiamo essere bravi a fare qualcosa di importante. Mi ha impressionato Calafiori»

A pochi giorni dalla gara d'esordio con l'Albania, in conferenza stampa ha parlato il difensore dell'Italia di Spalletti, Giovanni Di Lorenzo. Puntuali sono arrivate anche domande sul suo futuro al Napoli, ma il difensore ha fatto capire poco: «Quando sarà il momento parlerò del Napoli e ci metterò la faccia come sempre, ma ora il pensiero è alla Nazionale. Ho parlato con la società a fine stagione ed è fastidioso sentire cose a destra e a sinistra, ma adesso mi interessa fare bene con l'Italia. Sono contento di quello che dice Conte su di me perchè è un grande allenatore, vuol dire che quello che ho fatto è stato apprezzato».

La conferenza di Di Lorenzo

Per quando riguarda la Nazionale il difensore ha le idee ben chiare: «Anche se siamo rimasti in pochi del 2021 l'anima è la stessa, con voglia di fare bene. Il mister sta provando tante soluzioni, ma sicuramente ci sarà spazio per tutti. Lui è il solito, ama stare in campo e lo vedo motivato a fare bene. E' ovvio che in Nazionale i tempi sono più ristretti e dobbiamo essere bravi noi a capire in fretta. Il mio obiettivo è cercare di giocare un ottimo europeo, ritornare al mio livello e dimenticare la stagione poco positiva con il Napoli».

«Sono molto sereno e pronto a disputare il mio secondo torneo e questo è qualcosa di bello per me che ho fatto un percorso dal basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Nazionale spero di vedere qualcuno esultare come Tamberi». Di Lorenzo ha avuto anche parole di elogio per Calafiori: «Se devo dire un nome dei nuovi arrivati che mi ha fatto più impressione dico Calafiori».