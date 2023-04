Nazionale femminile, scontro durissimo e arbitro a terra nella partita Italia-Colombia: ecco cos'è successo

Sta giocando al Tre Fontane la Nazionale femminile di Milena Bertolini. Ultima partita prima del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda: alla manifestazione mancano 100 giorni esatti. La partita comunque è stata interrotta al 26' e per cinque minuti per un durissimo scontro tra la direttrice di gara, la signora Stavrou e una calciatrice della Colombia. Si era nei pressi dell'area di rigore della nazionale azzurra e l'arbitro stava correndo, cambiando direzione,e guardando verso l'azione. E' arrivata velocemente una calciatrice sudamericana e nemmeno lei si è accorta: ma essendo più alta il punto d'impatto è stato tra spalla e collo.

Subito soccorso dai medici azzurri e anche da quelli della Colombia, dopo qualche minuto come detto Stavrou ha ripreso il fischietto a ha fatto ricominciare il match.