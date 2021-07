Italia campione d’Europa: domani in edicola con Il Messaggero l’inserto sul trionfo azzurro

Lunedì 12 Luglio 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:29

Un inserto da collezione, in edicola con Il Messaggero, per celebrare gli Europei vinti dall'Italia. Dalla notte magica di Wembley al rientro a Roma, ripercorreremo tutte le emozioni della spedizione azzurra. Approfondimenti, retroscena, interviste, notizie e curiosità raccontati dalle firme sportive e non soltanto del nostro giornale.

Spazio al ct Roberto Mancini e alle sue idee che hanno cambiato il calcio italiano. Non mancherà una panoramica su Gigio Donnarumma, il protagonista decisivo del torneo e in particolare della finale di Londra.

Senza dimenticare, poi, la coppia di capitani formata da Chiellini e Bonucci, oltre che una panoramica sui ragazzi della spedizione azzurra, divenuta presto un gruppo di amici. E poi un poster da conservare e, ancora, tanti contenuti esclusivi. Gratis e soltanto con Il Messaggero.