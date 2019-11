Le azzurre contro Malta senza Gama e Guagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna in campo domani la Nazionale femminile che a Castel di Sangro affronterà Malta per la sesta partita di qualificazione agli Europei. La notizia principale è che il capitano Sara Gama e la sua vice Alia Guagni hanno lasciato il ritiro e non saranno della partita. Le calciatrici di Juventus e Fiorentina erano uscite anzitempo nella gara contro la Georgia: la prima per un problema al polpaccio a metà primo tempo; la seconda per un colpo al ginocchio che poi, dopo la risonanza magnetica, s’è rivelato come un trauma distrattivo del muscolo tendineo della gamba destra. Un guaio per Milena Bertolini che dovrà cambiare metà del pacchetto arretrato. Fusetti e Bergamaschi sono le più accreditate a prendere il loro posto.L’obiettivo è quello di vincere e sicuramente con un punteggio più ampio rispetto a quello dello scorso 4 ottobre quando le azzurre s’imposero per 2-0 in trasferta grazie a Bartoli e Girelli. Come detto solamente la prima di ogni girone ha la certezza di approdare a Inghilterra 2021 e in questo momento l’Italia è in testa al proprio raggruppamento con una gara in più rispetto alla Danimarca ma seconda nella differenza reti (+15 le danesi, +12 le azzurre). Ecco perché si cercherà ancora una volta quella goleada arrivata contro la Georgia quando, solamente la sfortuna nel secondo tempo, non ha permesso di arrotondare il risultato finale.Si dovrà cambiare per forza visti i due infortuni. Poi con ogni probabilità ci sarà spazio per le ragazze che sono scese in campo a Benevento. Bertolini confermerà il 4-3-1-2 con Giugliano che agirà alle spalle di Girelli e Sabatino. A centrocampo solito terzetto composto da Galli, Cernoia e Rosucci. Bergamaschi e Bartoli giostreranno sulle corsie esterne del pacchetto arretrato che verrà completato da Linari e Fusetti. Fischio d’inizio fissato per le 14:15 sempre con diretta su Rai 2.Sabato scorso a Wembley è andata in scena l’amichevole tra le padroni di casa e la Germania. Le leonesse hanno fatto il record di spettatori: a seguire la sfida erano presenti 77.768 tifosi. Un risultato davvero clamoroso.