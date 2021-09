Giovedì 2 Settembre 2021, 07:30

Ripartire da zero. Si dice, si fa. Nel calcio, molto spesso, sta per “dimentichiamoci quello che abbiamo vinto, ripartiamo come se nulla fosse accaduto, con la stessa umiltà, identica voglia di vincere”. Lo ha detto ieri Leonardo Bonucci, l’uomo che l’11 luglio ha idealmente spedito pacchi di pastasciutta agli inglesi, notoriamente incapaci di cucinarli - almeno nei tempi di cottura umanamente tollerati -, nonché di batterci, più o meno a qualunque latitudine - almeno in questa magica, indimenticabile estate. Ecco, caro Bonucci, poiché malinconicamente questa estate sta finendo, come cantavano i Righeira - e davvero è svanita improvvisamente, anche se da ponente non sono ancora arrivate nuvole cariche di pioggia (questa l’ha scritta Enrico Vanzina) -, la preghiera che umilmente le rivolgiamo è che questa sera Lei e i suoi compagni, avendo appreso dal commissario tecnico che si ripartirà da voi, dagli eroi di Wembley, ripartiate - ecco - proprio da lì, da quella corsa sfrenata verso l’inconsapevole Gigio, che ci aveva appena portato sul tetto d’Europa con le sue manone, ma si guardava intorno per scovare altri rigori da parare, e voi gli eravate già addosso, il Mancio e Vialli si abbracciavano commossi, e noi pure qui, lontani dagli occhi ma vicini col cuore, piangevamo come bambini. E insomma, caro Leonardo (perdoni la confidenza), questa sera ritrovatevi come vecchi amici, di quelli che si vedono ogni tot e ogni volta è come se non fossero trascorsi giorni, mesi, anni, le battute, le chiacchiere, la complicità di sempre, come se si fossero visti la sera prima. Lo stesso spirito, che il tempo non intacca. In fondo, sono passati solo 53 giorni da quella notte magica, un tempo piccolo. E’ molto più grande quello che passerete ancora insieme, divertendovi come non mai. Se ci credete, il meglio deve venire. Noi, grazie a voi, abbiamo imparato a crederci.