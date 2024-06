Italia, Buffon: «La sfida con la Turchia? Non era quella la serata per dare il meglio»

A pochi giorni dall’inizio degli Europei, e con l’amichevole di domenica da giocare contro la Bosnia Erzegovina, Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, ha parlato di questa avventura che sta per iniziare in Germania. «A questo Europei ci arriviamo bene. I ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro in questa settimana. Soprattutto dal punto di vista fisico che forse abbiamo pagato nella gara con la Turchia, ma non era quella la serata nella quale avremmo dovuto tirare fuori il meglio di noi», le sue parole a Parma, a margine del Festival della serie A.

«Donnarumma è il portiere più forte del mondo? Beh certo, meglio di Gigio faccio fatica a trovarli.

Poi magari ci sono momenti della stagione in cui uno può fare meglio o peggio. Ma lui, Courtois, ter Stegen e Neuer sono tra i migliori». La notizia più importante di questi primi giorni è lo sbarco di Antonio Conte al Napoli. In città già hanno grandi aspettative: «Secondo me il Napoli, nella prossima stagione, se gli va male arriva secondo. È molto bello che ci sia stata questa unione tra la passione e il colore di Napoli e il carisma e la passione di Conte». Per poi concludere scherzando: «I ragazzi con lui fanno un’esperienza unica, vicino al mistico».