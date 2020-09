Italia-Bosnia 0-0 Diretta Azzurri subito pericolosi, salva Sehic

Inizia la partita allo Stadio Franchi.

Ultimo aggiornamento: 21:09

Comincia l'avventura dell'Italia nella Nations League. C'è la Bosnia a Firenze, il Franchi a porte chiuse.21' Importante recupero in fase di ripiegamento di Barella, che ferma Dzeko. Il centravanti giallorosso, spalle alla porta, provava a far salire i compagni.18' Punizione a giro di Lorenzo Insigne: la traiettoria è leggermente alta, con la palla che sorvola la traversa bosniaca e si spegne sul fondo.11' Percussione centrale di Insigne, che arrivato al limite dell'area scarica per Chiesa. Il giocatore della Fiorentina controlla non perfettamente e scarica con forza sull'esterno della rete.3' Subito Italia intraprendente, con gli Azzurri che tentano di prendere il controllo del gioco fin dai primi minuti, come chiesto dal Ct. Mancini.1'Sehic - Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac - Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak - Visca, Dzeko, Hodzic. A disposizione: Begovic, Civic, Bicakcic, Kvrzic, Besic, Duljevic, Koljic, Danilovic, Hajradinovic, Sabanadzovic, Buric, Milosevic.Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi - Pellegrini, Sensi, Barella - Chiesa, Belotti, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Chiellini, Mancini, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Cristante, Jorginho, Zaniolo, Kean, Immobile.