​Italia, Bonucci: ​«I fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta»

«La mamma degli imbecilli è sempre incinta». Così Leonardo Bonucci commenta i fischi di San Siro al suo indirizzo, all'inizio di Italia-Portogallo, per la sua stagione passata in rossonero. «Ho la fiducia dei mei compagni di squadra, e questo mi basta», ha aggiunto il difensore tornato alla Juve dopo un anno di Milan. Quanto alla nazionale, «ci abbiamo provato - ha aggiunto Bonucci a RaiSport - ci manca ancora un pò di cattiveria sottoporta, in fase realizzativa». © RIPRODUZIONE RISERVATA