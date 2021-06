Italia-Austria, Barella subisce due brutti falli. E i social si infuriano: «Ma vogliono far fuori qualcuno?»

Sabato 26 Giugno 2021, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 21:46

Chiusi in difesa, fortunati in occasione dell'incrocio dei pali di Immobile ma anche aggressivi. Molto. Così il commissario tecnico Foda ha disegnato la sua nazionale per Italia-Austria. Il primo segnale di come sarà l'ottavo degli Europei arriva al 2': fallo e anche giallo immediato per l'attaccante Arnautovic, uno dei calciatori più aggressivi tra gli austriaci. Passano pochi minuti e arriva un altro bruttissimo intervento, stavolta di Martin Hinteregger su Barella.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto A WEMBLEY L'Italia non si inginocchia contro l'Austria OTTAVI DI FINALE Video

MA QUANTO SONO AGGRESSIVI GLI AUSTRIACI MA CALMATEVI 🅰️🅾️ #ITAAUT pic.twitter.com/xOCzZxxcSr — elëna (@18curlsharry) June 26, 2021

Il fallo è in ritardo, ma per l'arbitro Taylor non merita l'ammonizione. I social non la prendono benissimo: «Ma quanto sono aggressivi gli austriaci? Ma calmatevi». E ancora: «Abbiamo fatto qualche torto all'Austria e non lo sapevamo?». Poi c'è chi chiama in causa addirittura la storia o la letteratura: «Ma sono così per via della seconda guerra mondiale? O pensano siano gli hunger games e devono fare fuori tutti?». Al 45' un altro intervento di Arnautovic (già ammonito) su Spinazzola: per Taylor non è da secondo giallo.

Ma abbiamo fatto qualche torto all' Austria e non lo sapevamo?

Perchè li vedo abbastanza aggressivi gli austriaci #ITAAUT #EURO2020 pic.twitter.com/TjYSJEtZkc — Nat✈🌊 (@Natravel18) June 26, 2021

Ma solo io sto austriaci li vedo belli aggressivi pronti a fare saltare piedi e stinchi dei nostri poveri giocatori? Anche meno austriaci#ITAAUT — Mar 🍎|| kanej stan (@nonseinvisibile) June 26, 2021