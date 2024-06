Italia, allenamento allo stadio Hemberg di Iserlohn: è tornato Frattesi

L'Italia è tornata ad allenarsi in vista dell'esordio di sabato sera alle 21 contro l'Albania. Allo stadio Hemberg di Iserlohn, oggi senza tifosi in tribuna, si è rivisto Davide Frattesi, dopo lo stop precauzionale di ieri. Questa è sicuramente una buona notizia per Luciano Spalletti, perchè l'interista è davvero un motorino in mezzo al campo ed è molto importante per questa nazionale. Gli azzurri si sono allenati in partitella contro l'Under 17 del Borussia Dotmund, che ha ricevuto in omaggio la maglia della nazionale.

Barella e Fagioli

I centrocampisti di Inter e Juventus non si sono allenati con il gruppo, ma hanno continuato il loro lavoro in palestra e a parte. Nicolò Barella è rimasto a fare cyclette, mentre Nicolò Fagioli ha corso sul tapis roulant.

Lo juventino con molta probabilità dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani. Buone speranze, invece, di vedere l'interista in campo nella gara d'esordio contro l'Albania.