Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:28

ISERLOHN Il giorno della festa, con più di quattromila anime italo-tedesche, e non solo, che hanno assediato gli "spalti" dell'Hemberg Stadion di Iserlohn, si porta dietro qualche nube in vista della prima della Nazionale a Euro 2024. A tre giorni dall'esordio contro l'Albania, Spalletti deve fare i conti con qualche inatteso incidente di percorso, proprio all'esordio davanti al pubblico in Germania: un allenamento spettacolo (con calci di rigore finali e qualche errore di troppo), che ha fatto seguito allo show del cantante- showman italo tedesco Giovanni Zarrella (che una trentina di anni fa girava per Trigoria nel settore giovanile della Roma, in cera di un futuro da calciatore), che ha acceso il pubblico con gli evergreen nostrani, dall'Italiano di Toto Cutugno a Volare di Domenico Modugno. E non è mancata nemmeno una sua interpretazione dance dei Ricchi e Poveri. Il pubblico ha partecipato ed è poi ha fatto esplodere un applauso al momento dell'ingresso in campo degli azzurri. Il più richiesto è sempre Buffon. Spalletti attira i bambini, che lui - i più vicini al campo - stringe a sé e bacia con il solito affetto.

Europei 2024, primo allenamento dell'Italia: differenziato per Barella, Fagioli lavora in palestra. Problemi per Frattesi

Chi sale e chi scende

Poi c'è il campo e le prospettive di stupire e andare avanti il più possibile. A Lucio servono tutti, possibilmente in buone condizioni. La squadra assimila pian piano, ma è ancora un po' fragile fisicamente, almeno in qualche singolo. Se dalla questione Barella se ne sta pian piano uscendo, al ct ora tocca fare i conti con le condizioni fisiche dell'uomo più in palla della banda, Davide Frattesi. Che ieri pomeriggio si è presentato regolarmente con i suoi compagni per l'allenamento, ma poi - dopo il riscaldamento - ha sentito tirare un muscolo ed è rientrato negli spogliatoio per precauzione. Le sue condizioni vanno valutate di ora in ora, la situazione non sembra preoccupante, Davide durante l'inaugurazione di Casa Azzurri, dopo il lavoro sul campo, è apparso sorridente e fiducioso. Si dovrà capire nei prossimi giorni, forse oggi stesso, se ci saranno margini per vederlo in campo sabato a Dortmund. C'è ottimismo. Il centrocampo non vive il suo momento migliore, insomma, perché detto di Frattesi, c'è la situazione Barella da monitorare e a questo punto, proprio Nicolò (che ha rinnovato con l'Inter fino al 2029), fermo dal primo giorno di raduno, lo scorso 31 maggio, diventa l'elemento indispensabile. Il centrocampista dell'Inter ieri si è isolato con uno dei preparatori della Nazionale (più il medico, Angelo De Carli) per svolgere un lavoro differenziato, stavolta con il pallone: tocchi brevi e scatti. Assicurano, da dentro, che la situazione sia in netto miglioramento e che Nicolò sarà - a meno di ulteriori intoppi - perfettamente in grado di giocare contro l'Albania. Un altro affaticato, pure lui centrocampista, che ieri non si è visto sul terreno dell'Hemberg è Nicolò Fagioli. Lui, forse, paga la lunga inattività e i suoi muscoli, ultimamente troppo sollecitati, ne risentono. E in più ha accusato un problemino al ginocchio, che risulta iperesteso. Deve stare a riposo 24-48 ore. Considerando che le prove di questi ultimi giorni hanno visto come protagonisti proprio Fagioli e Frattesi, c'è da credere che il centrocampo che vedremo contro l'Albania non sarà nel pieno della sua condizione fisica, al di là di chi scenderà in campo. Barella affiancherà Jorginho, un altro che non arriva a questo Europeo in forma scintillante, e là davanti, con Frattesi (o Pellegrini) ci saranno Chiesa e Scamacca (anche Raspadori è uscito malconcio dopo uno scontro di gioco).

Il campo

I due più in forma della mediana sono Cristante e Pellegrini, quest'ultimo ha dato spettacolo in partitella con due reti e un rigore segnato alla fine, dopo tre errori di fila dei suoi compagni, Retegui, Cristante e Chiesa. L'agronomo della Lega, Giovanni Castelli, è presente nel ritiro azzurro, al fianco della Nazionale. Per volontà del tecnico Spalletti, ha dovuto lavorare sul terreno di gioco già dallo scorso aprile, visto che nel doppio campo di Iserlohn si è sempre allenata una squadra che gioca il campionato dilettanti. Il manto è stato risistemato e adattato alle esigenze degli azzurri, solo il lato sotto la tribuna deve essere rimesso a posto. Un lavoro che sarà effettuato in questi giorni. Dettagli. Anche questi faranno la differenza.