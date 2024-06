Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00

Ultimi segreti dell'Italia che prepara l'Europeo nella quiete dell'hotel Vier Jahreszeiten. La sveglia è libera, ma alle 11.30 appuntamento nella sala riservata alla riunione tecnica. Alle 12.45 è il momento del pranzo e subito dopo, i calciatori scelti per le interviste, si dirigono verso Casa Azzurri. Per tutti gli altri è il momento del relax: piscina coperta, spa con sauna finlandese, percorsi in mountain bike e campo di minigolf. A queste attività si aggiunge la sala giochi, voluta da Spalletti anche per scongiurare esagerazioni notturne. Ci sono le tanto chiacchierate playstation, ma anche biliardino, calcio balilla, flipper e ping pong. Alle 16.15 allenamento allo stadio, mentre alle 20 è il momento della cena, prima della libertà e del momento notte. Insomma nessun divieto, ma sicuramente tanta responsabilità.

Europei 2024, Scamacca: «Siamo un gruppo giovane, ma siamo pronti»

ARBITRA ZWAYER

Sarà Felix Zwayer l'arbitro della sfida di debutto dell'Italia contro l'Albania. Il 43enne tedesco ha arbitrato due volte l'Italia. Il bilancio è positivo: una vittoria (5-2 contro la Macedonia) e un pareggio (1-1 con la Polonia). Insieme a lui, assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller. Quarto uomo Siebert, al Var Dingert e Dieperink (olandese e unico non tedesco del team arbitrale) saranno al VAR.

PROVE DI FORMAZIONE

Spalletti ritrova Barella e Fagioli (che però resta out con l’Albania), tornati in gruppo sul campo insieme con i compagni di squadra. Spalletti ha provato ancora Calafiori al fianco di Bastoni, con Di Lorenzo a destra e Darmian a sinistra; Barella vicino a Jorginho, con davanti con Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca. Alternativa, Darmian nei tre centrali.

