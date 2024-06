Italia-Albania, esordio degli azzurri a Euro2024: Barella ci sarà, Fagioli no

Gli unici due dubbi in casa Italia riguardavano la presenza di Nicolò Barella e Nicolò Fagioli nella gara d'esordio con l'Albania.

I due oggi si sono allenati con la squadra, ma solo l'interista sarà a disposizione. Intanto, durante la seduta di oggi, Spalletti ha provato sia la difesa a 3 che quella a 4.

Germania-Scozia: dove vedere la gara di inaugurazione degli Europei 2024, orario e probabili formazioni

LA PRESENZA DI BARELLA

La bella notizia arriva da Barella che sarà a disposizione per la gara con l'Albania. Il centrocampista dell'Inter sta bene e giocherà con molta probabilità accanto a Jorginho nel match d'esordio.

L'ASSENZA DI FAGIOLI

La brutta notizia, invece, riguarda Nicolò Fagioli che dovrà saltare il match d'esordio. Nonostante sia tornato in gruppo, provato nella formazione dei non titolari, non è al 100%. L’edema osseo sul perone è ancora presente e il calciatore della Juventus sente dolore.