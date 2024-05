Giovedì 23 Maggio 2024, 04:45

Saranno 30, non di più, i preconvocati dell’Italia (raduno a Coverciano dal 31 maggio) in vista del prossimo Europeo in Germania (gara d’esordio della Nazionale di Luciano Spalletti, a Dortmund, il 15 giugno contro l’Albania). Ne resteranno 26 nell’elenco definitivo da presentare all’Uefa entro il 6 giugno. Tra i convocati di oggi figureranno pure i calciatori di Atalanta e Fiorentina, impegnate il 2 giugno nel recupero di serie A: i giocatori in questione salteranno l’amichevole di Bologna (il 4 contro la Turchia) e faranno parte direttamente del definitivo gruppo azzurro che il 10 (dopo l’ultimo test a Empoli, l’8, contro la Bosnia) si trasferirà nel ritiro di Iserlohn, a una ventina di chilometri da Dortmund, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, zona Ovest della Germania.

I “DIECI” DELLA STORIA

Spalletti sta lavorando molto alla “convocazione speciale” dei 5 numeri “10” della storia della Nazionale, è una sua idea e ci tiene: il ct li vorrebbe un giorno a Coverciano, e i personaggi in questione sono Rivera, Antognoni, Baggio, Totti e Del Piero. Nei nomi di oggi, invece, ci sarà quasi sicuramente Fagioli, che ha scontato i sette mesi di squalifica per il calcio scommesse ed è tornato in campo lunedì scorso durante la sfida tra il Bologna e la Juventus. Tra le novità, compariranno Calafiori, Fabbian (forse Folorunsho e Lucca, convocati per la torunèe a marzo ma mai utilizzati), rivedremo Orsolini più di Politano, mentre Zaccagni, tornato ultimamente in rampa, per la Germania se la gioca con Bonaventura. Si apre un posto in più per il ruolo di attaccante esterno dopo il ko di Zaniolo (operato ieri al piede), che in teoria dovrebbe essere preso da El Shaarawy. Ci saranno - oggi - quattro portieri, con Provedel che prenderà al momento il posto di Carnesecchi (impegnato con l’Atalanta il 2 contro la Fiorentina), che spera di battere in volata Meret come terzo dietro Gigio e Vicario. Gli altri più o meno sicuri che andranno in Germania sono: Darmian, Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno, Mancini, Scalvini e Acerbi, poi Cambiaso, Bellanova, Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi, Dimarco, Locatelli, Scamacca, Retegui, Raspadori, Chiesa ed ElSha.