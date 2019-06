Gravina: «Italdonne, Scritta una pagina bellissima». Mancini: «Fieri di voi»

Così Gabriele Gravina da Valenciennes, dove ha seguito la gara con l'Olanda con il dg Marco Brunelli. «Le nostre 'Ragazze Mondialì hanno scritto una pagina bellissima del nostro calcio. Hanno lasciato una traccia indelebile, è un patrimonio che dobbiamo difendere e valorizzare. Il movimento femminile è esploso anche grazie alla partecipazione e alle emozioni che ha saputo suscitare in questo Mondiale. Grazie a tutte le protagoniste di questa splendida avventura», ha aggiunto Gravina.



Grazie ragazze, ci avete regalato gioie ed emozioni, trasformando un sogno in realtà. Avete dato luce e orgoglio al #calciofemminile, questa è la vostra vittoria più importante. L'Italia è fiera di voi!«. È il tweet di ringraziamento del ct della Nazionale maschile di calcio, Roberto Mancini, che celebra il cammino ai Mondiali delle azzurre allenate da Milena Bertolini, oggi eliminate nei quarti dall'Olanda, vittoriosa per 2-0.

Ultimo aggiornamento: 18:16

