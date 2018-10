Irlanda, il Bohemian mette Bob Marley sulla maglia: è gia esaurita

In un solo giorno di prevendita a 49 euro sul sito del club è già andata sold out, e quindi esaurita, la maglia da trasferta della squadra irlandese del Bohemian. Era diventata, in appena 24 ore, oggetto di un'autentica febbre da corsa all'acquisto, in cui in tanti sono rimasti delusi. Il perché è presto detto: sulla casacca 'away' del Bohemian campeggia infatti, oltre a una striscia tricolore rossa, gialla e verde, ovvero i colori 'Rastà, il volto di Bob Marley che occupa tutta la parte destra della maglia, che è bianca. Il tutto vuole essere un omaggio al re del reggae che nel 1980 tenne un indimenticabile concerto a Dublino, proprio nello stadio del Bohemian. Vista la notevolissima mole di richieste, e il fatto che potrebbe essere un ideale regalo natalizio per molti calciofili, lo sponsor tecnico del Bohemian è già al lavoro per produrre un maggior numero di maglie con il volto di Marley, che era appassionato di calcio e giocava: il campo su cui si esibiva a Kingston è ora diventato il parcheggio del museo a lui dedicato.

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA