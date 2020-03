IoRestoAcasa, Immobile nomina Pellegrini: scatta la sfida nei palleggi per aiutare gli ospedali italiani

Ultimo aggiornamento: 15:33

Dopo qualche giorno in casa scatta la nomination. No, non è "Il Grande Fratello", ma un'iniziativa del profilo Instagram "Che fatica la vita da bomber". Un account dai contenuti spesso divertenti e goliardici, che oggi si è messo in moto per aiutare gli ospedali italiani. Come? Chiamando i giocatori ad esibirsi sui social con le loro abilità e invitando tutti a fare donazioni sul sito GoFoundMe per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il primo giocatore a prestare la propria immagine è Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio si riprende con lo smartphone mentre prova a palleggiare (con scarsi risultati) con una palla medica e nomina i biancocelesti Immobile, Cataldi e Lazzari, che a loro volta si esibiscono con oggetti di vario tipo e invitano atri giocatori a fare lo stesso. Il bomber della Serie A calcia in aria con entrambi i piedi un orsetto di peluche e tagga Pellegrini della Roma, Caputo del Sassuolo e Gollini dell'Atalanta. Un modo per estendere la challenge, ovvero la sfida, a tutto il panorama calcistico italiano. Sfida accettata per vincere una partita che riguarda tutti.