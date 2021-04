21 Aprile 2021

di Daniele Magliocchetti

Giornata nera a Formello. Luis Alberto e Leiva rischiano seriamente di non partire per Napoli. Una brutta tegola. Lo spagnolo non si è allenato, il brasiliano ha ricevuto un duro colpo da un compagno durante la partitella, ha tentato di riprendere, ma il dolore era forte e alla fine ha lasciato il campo, zoppicando vistosamente. Oggi si valuterà se sarà il caso o meno di tentare un recupero quanto meno per la panchina. Lui ci proverà. Per il Mago, invece, il discorso è un po’ diverso, considerato che le tre partite giocate nonostante il problema alla caviglia forse sono state troppe. Adesso gli fa più male del solito. Ieri era di nuovo gonfia, quasi non riusciva a camminare, tanto che ha dovuto rinunciare ad allenarsi.

DENTI STRETTI

Già nelle precedenti settimane, il giocatore ha dimostrato attaccamento e carattere, alla fine non ha rinunciato a scendere in campo per dare una mano ai compagni, ma stavolta, anche se la gara è molto importante, potrebbe arrendersi, visto che fatica ad essere nelle migliori condizioni. Non aveva preso bene la sostituzione col Benevento, ma tutto è passato, anche se è rimasto deluso dal polverone venuto fuori dalla maglietta in terra visto che lui non voleva mancare di rispetto a nessuno.. Anche lui, comunque, nella giornata odierna tenterà di recuperare, ma è dura. Con lo spagnolo mai dire mai. Al posto del Mago potrebbe esserci Pereira, il candidato ideale, anche se ieri Farris durante la seduta d’allenamento ha provato Parolo mezzala sinistra e Cataldi in regia per sostituire Leiva. Ma il ballottaggio se il brasiliano e il Diez non dovessero farcela, resterà aperto per tre giocatori, Pereira, Parolo e lo stesso Cataldi. In difesa confermato Marusic insieme ad Acerbi e Radu, con Lazzari e Fares sulle fasce. L’ultima notizia negativa arriva da Inzaghi che per la terza volta consecutiva dovrà vedere la sua Lazio in tv. Il tampone effettuato ieri ha dato ancora esito positivo, quindi, niente Napoli. A questo punto riproverà per la gara di lunedì prossimo col Milan.