Inzaghi esalta il Benevento che ferma la Roma. E Totti mette "like"

Un altro like destinato a far discutere. Francesco Totti ha messo "mi piace" all'ultimo post pubblicato da Filippo Inzaghi, che esaltava su Instagram la prova del suo Benevento contro la Roma di Fonseca. «Prova matura e pareggio in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all'ultimo contro un grande avversario. Sono orgoglioso di voi ragazzi», il commento sotto il quale è arrivato l'apprezzamento dell'ex capitano della Roma, nonostante la squadra campana abbia fermato la corsa Champions della Roma.

Un gesto che non è piaciuto ad alcuni tifosi giallorossi e che arriva a poche ore dalle critiche invece subite da Pellegrini, reo di aver pubblicato una foto di auguri con il "laziale" Immobile. Totti e Inzaghi, così come Ciro e Lorenzo, sono amici grazie alla Nazionale, con la quale hanno vinto anche insieme il Mondiale nel 2006.

